Лише з офіційних джерел: мешканців Донеччини закликають не вірити інформації про "евакуацію"
Джерело:телеграм Павла Кириленка
Окупанти намагаються довести Донеччину до гуманітарної катастрофи. Вони продовжують поширювати брехню про "зелені коридори". Ніяких "зелених коридорів" насправді немає – це пастка.
Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.
Так окупанти хочуть використати мирних мешканців Донеччини як живий щит від Збройних сил України.
Важливо: Укрзалізниця не збирає списки людей на евакуацію, це фейк
За жодних обставин НЕ ВІРТЕ повідомленням про евакуацію, якщо вони надходять не з офіційних джерел! Росіяни – це безпринципна наволоч, готова на будь-які підступи,
– закликав Кириленко.
Ситуація на Донеччині
Кириленко повідомив, що окрім Волновахи та Маріуполя, під ударом Мангушська громада. Вчора Мангуш зазнав серйозних обстрілів, є постраждалі. Точну кількість жертв встановити поки що неможливо, оскільки у селищі немає зв’язку. Три дні вже немає електрики та води.
Сьогодні під ударом Майорськ – там росіяни вбили жінку. В Очеретинській громаді був обстріл Красногорівки.
Станом на сьогодні, 3 березня, вдалось відновити електропостачання Желанному, Орлівці, Ласточкиному, Верхньоторецькому. Також організовано підвезення питної води у Водяне, вчора розвезли воду в Орлівку, Ласточкине і Семенівку. За словами Кириленка, сьогодні мають надійти ліки від Товариства Червоного хреста до Верхньоторецького та Олександрополя.
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