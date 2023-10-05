Росіяни вночі атакували Україну 29 "Шахедами": Генштаб розповів, скільки вдалося збити

У ніч проти 5 жовтня росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Відомо, що лише на Півдні України, за попередньою інформацією, вдалося знищити 24 "Шахеди".

Детальніше про збивання дронів-камікадзе речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону. За її словами, була напружена бойова робота цієї ночі. Вона назвала попередню цифру збитих "Шахедів", а пізніше дані актуалізували у Генштабі ЗСУ.

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Ворог запустив майже 30 "Шахедів"

Дійсно, ніч була знову ж таки тривожною. Була бойова робота, напружена бойова робота: як контрбатарейна на лінії фронту, так і Сил протиповітряної оборони в більш тилових регіонах. І є вже попередні результати – 24 "Шахеди" були знищені в нашій зоні відповідальності,

– зазначила вона.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ зазначили, що окупанти цієї ночіз яких протиповітряна оборона знищила 24 баражуючі боєприпаси. У Повітряних силах додали, що "Шахеди" збили у межах Одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей.

Мовиться про південні та південно-східні регіони, куди росіяни і спрямовували баражуючі боєприпаси. Водночас Наталія Гуменюк зазначила, що остаточні результати будуть відомі згодом і про них розкажуть.

Але сам факт, що продовжується терор тих регіонів, які можуть постачати Сили і підтримувати безпосередньо прифронтові території,

– додала речниця ОК "Південь".

Наталія Гуменюк зазначає, що більшість "Шахедів" запускають зі східного узбережжя Азовського моря або з Кримського півострову. Тому дронам-камікадзе доводиться долати південні регіони України, де по них працює ППО. Вона додала, що час від часу ворог використовує складні маршрути, щоб заплутати системи ППО, а також обійти їх. Водночас здебільшого південний регіон є своєрідним щитом, який відбиває ту загрозу.

Якщо пам'ятаєте, бувають випадки, коли вони використовують для запуску дронів ударного типу Курський напрямок – це північно-східний для України. І час від часу були пуски безпосередньо з Півночі, коли заходили з Чернігівської і Житомирської областей. Але в більшості випадків вони зосереджені на південних,

– констатувала речниця.

Її спитали, чому окупанти здебільшого атакують саме з Півдня. На її думку, швидше за все, на це впливає розгорнутість баз, а також логістика, за допомогою якої ворог може здійснювати постачання "Шахедів". Водночас ворог може покладатися на тимчасово окуповані території. Адже поки дрони пролітають ними, вони можуть бути убезпеченими від збиття.