Десятки сотень лише за 12 діб: скільки російські окупанти вбили мирних мешканців Маріуполя
Джерело:Міська рада Маріуполя
Російський агресор вже кілька днів вдається до терору. Від рук загарбника вже загинули майже 1 600 невинних мирних мешканців Маріуполя.
Усе це внаслідок цинічного обстрілу житлових кварталів. Про це повідомили у маріупольській міській раді.
Увага У Маріуполі ситуація дуже складна: ворог тримає місто в заручниках, влаштувавши акт геноциду
Ворог досі тримає місто у заручних, влаштувавши акт геноциду. Через це – гинуть звичайні мирні люди.
1 582 мирних маріупольців убито російськими окупаційними військами за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів,
– написали там.
"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні! Кожен окупант буде горіти в пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя", – додали у міськраді.
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