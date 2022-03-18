Лише за добу на Миколаївщині поранили майже 50 людей

Окупанти не в змозі захопити Миколаїв, тому обстрілюють місто. Через це щодня страждають десятки людей.

Лише за минулу добу, 17 березня, на Миколаївщині поранено 47 людей. Про це повідомляє голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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За її словами, серед постраждалих – одна дитина. Всіх поранених вже доставили в лікарні, де вони отримують необхідну допомогу.

Загалом станом на ранок 18 березня в миколаївських шпиталях перебуває 196 людей, які постраждали внаслідок атак російських військ.

До слова, окупаційні війська Росії 18 березня відступали від Миколаєва і попутно почали обстрілювати село. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім пообіцяв жорстку помсту окупантам. Деталі – читайте тут.

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