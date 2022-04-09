Лише за добу рятувальники вилучили та знешкодили 78 авіаційних бомб

За добу 8 квітня українські піротехніки вилучили та знешкодили 5 600 вибухонебезпечних предметів. Серед них було 78 авіаційних бомб.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що за добу піротехнічні підрозділи залучали 156 разів.

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Результати роботи піротехніків

Протягом доби 8 квітня піротехнічні підрозділи ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 5 600 вибухонебезпечних предметів, зокрема 78 авіаційних бомб. Вони обстежили територію площею 543,28 гектара.

Найактивніше піротехніки працювали в таких областях:

Харківській – 2 141 раз,

Миколаївській – 1 057,

Донецькій – 274,

Київській – 417,

Сумській – 195.

Загалом від початку широкомасштабного військового вторгнення Росії вже знешкодили 43 376 вибухонебезпечних предметів та 417 кілограмів вибухової речовини, зокрема 1 444 авіаційні бомби. Обстежено територію площею 6 533 гектари.

У ДСНС наголосили: у випадку виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу слід повідомляти про це рятувальників.

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