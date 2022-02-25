Кількість втрат російських окупантів вже перевалила за тисячу

Російські загарбники, які вдерлися в Україну, зазнають серйозних втрат. У другий день війни проти нашої держави вони втратили понад 1 000 своїх солдат.

Про це повідомили у фейсбуці Сухопутних військах Збройних сил України. Відповідний допис з'явився 25 лютого близько 14:30.

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ЗСУ боронитимуть свою землю

Там наголосили, що такої кількості втрат військових за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала.

Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо ЗСУ стійко тримають оборону й будуть боронити свою землю від окупанта,

– наголосили у повідомленні.

"Вірте у Збройні сили України", – закликали у Сухопутних військах. Раніше президент Зеленський звернувся до наших військових. Він підкреслив, що вони – все, що у нас є.

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.