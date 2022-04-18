Лише заважають: російські генерали хочуть швидше вбити всіх мобілізованих з Донбасу

Кремлівські загарбники перекинули частину підрозділів з мобілізованих жителів ОРДО на Херсонщину та Запоріжжя. Згідно з задумом військово-політичного керівництва Росії, угруповання мобілізованих мають використовувати як гарматне м'ясо для викриття позицій ЗСУ та артилерії.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Дворніков та інші кабінетні й не дуже посадовці вважають подібний підхід вдалим, аргументуючи це захоплення південної частини України. На Херсонщині загарбники так само кидали мобілізованих та срочників на м'ясо, після чого завдавали удари по бійцях ЗСУ з артилерії та авіації.

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Однак на Донбасі подібна тактика не працює, оскільки нищівні бомбардування та обстріли з важких калібрів призвели до знищення міст, але ніяк не допомогли з просуванням піхоти. Українські військові використовують укріплення, вдало розвалюють підрозділи мобілізованих та окупантів, а у випадку, коли захищати більше нема чого – маневрують на інші позиції.

Генерали на місцях хочуть смерті всіх мобілізованих на Донбасі

Очільники російських підрозділів, перед якими ставлять завдання просуватися Запорізькою областю та захоплювати Херсонщину, вкрай незадоволені тим, що до них перекидають "бойове сміття". Саме так вони ставляться до мобілізованих на територіях Донеччини та Луганщини.

Генерали розуміють, що для виконання завдань їм потрібні навчені бійці з великою кількістю сучасної техніки. При цьому на багатьох напрямках навіть контрактники ЗС РФ не можуть забезпечити успіх. Бойовики ж з Донбасу взагалі їм лише заважають та створюють додаткове напруження у війську.

Тисячі мобілізованих тікають при першій можливості, живуть у закинутих будівлях без якихось умов. Вони висловлюють невдоволення такою ситуацією, бачать, що з першого штурму з сотні осіб повертається лише кілька людей. Всі інші гинуть від артилерії чи навчених підрозділів ЗСУ.

За даними українських спецслужб, у штабах російських армій прямо кажуть, що сподіваються на швидку смерть всіх мобілізованих та срочників. Аби у Кремлі зрозуміли, що виконання поставлених перед ними завдань неможливе.

Вони намагаються швидше відправити жителів Донбасу на найбільш гарячі точки фронту, щоб у Москві або відмовилися від планів, або оголосили мобілізацію у самій Росії. Мовляв, якщо армія Росії втримає захоплені ділянки України за час підготовки нових сил, лише тоді вони зможуть доповідати нагору про реальні військові здобутки.

Мобілізовані не знають, як втекти

Самі жителі непідконтрольних Києву територій, яких примусово відправили на війну з Україною, перебувають у розгубленому стані. У них немає зв'язку з рідними, відсутні гроші та постачання їжі. Більшість мобілізованих живе у закинутих будівлях, де, звісно, відсутні будь-які умови.

Російська армія не забезпечує мобілізованих продуктами чи сухими пайками, тому вони постійно страждають від голоду. Хоча у так званих "ДНР" та "ЛНР" обіцяли сплачувати новобранцям зарплату, за майже півтора місяця з моменту мобілізації ніхто з них не отримав ані копійки. Втім, єдині, хто просто залишився живим з початку війни досі не брали участі у боях. Адже середній час життя мобілізованого з Донбасу під час бойових дій – 5 – 10 хвилин. Лише одиниці з тисяч мобілізованих можуть похвалитися тим, що вони перебували на полі бою двічі чи тричі.

Розгублені та голодні чоловіки перебувають у стані справжньої гуманітарної катастрофи. Їм забороняють грабувати магазини під страхом розстрілу, тому мобілізовані вимушені купувати їжу за ті залишки грошей, які у них залишилися. Більшість з мобілізованих не знає, як втекти від росіян, оскільки вважають, що при спробі перетину лінії фронту як на Запоріжжі, так і на Херсонщині їх або вб'ють свої, або захисники України.

Нова тактика для важкохворих

З 5 квітня російські окупанти почали отримувати в якості поповнення особового складу мобілізованих людей з інвалідністю, які навіть не здатні нормально пересуватися. Після кількох спроб використань цих "військ" на полі бою до середньої офіцерської ланки дійшло, що вони є значним тягарем навіть у порівнянні з немотивованими та ненавченими срочниками. Через це мобілізованих з вадами слуху, зору та важкими захворюваннями відправляють на охорону захоплених об’єктів критичної інфраструктури та до несення "служби" на блокпостах.