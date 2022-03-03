Лишились руїни: як виглядає центр Харкова після бомбардувань

Вже впродовж кількох днів Харків перебуває під обстрілами та авіаударами окупантів. Частина міста та околиці сильно пошкоджені та навіть зруйновані. Ворог продовжує обстрілювати як військові об’єкти, так і житлові будинки.

Вчора ввечері дві крилаті ракети потрапили по одному зі штабів територіальної оборони.

Важливо: Росія продовжує вчиняти військові злочини проти мирних мешканців Харківщини

У мережі з’явились відео, на яких видно, що з центру міста залишились руїни, адже ворог знищив вже чимало інфраструктури Харкова.

Нагадаємо, 2 березня ракетні удари по центру Харкова відновилися на вулиці Мироносицькій. В результаті спалахнули будівлі обласного управління СБУ та Нацполіції, через дорогу – корпус соціологічного факультету ХНУ ім. Каразіна. За попередньою інформацією, четверо людей загинули, дев'ять – отримали травми.

Загалом на Харківщині через обстріли загинули вже 34 людини, майже 300 поранених. Але Росія продовжує здійснювати свої військові злочини проти мирних мешканців Харківщини.

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