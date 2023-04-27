У лісі на півночі Польщі знайшли уламки ракети з російським написом, – ЗМІ

На півночі Польщі неподалік міста Бидгощ знайшли залишки невідомого військового об'єкта. Ймовірно, у Польщі виявили залишки ракети класу "повітря – поверхня".

Залишки військового об'єкта знайшли біля міста Замостя, що приблизно за 15 кілометрів від Бидгоща. Ситуація не загрожує безпеці мешканців.

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У Польщі виявили залишки ракети "повітря – поверхня"

Місце знахідки досліджують співробітники поліції, військові та сапери.

Генпрокурор Польщі Збігнєв Зьобро повідомив, що військовий відділ окружної прокуратури в Гданську під наглядом Національної прокуратури порушив справу щодо залишків повітряного військового об'єкта, знайденого в лісі за кілька кілометрів від Бидгоща.

Окрім прокуратури, місце події оглядають військові експерти, поліція, жандармерія та представники SKW.

За інформацією видання RMF FM, мовиться про ракету класу "повітря – поверхня". Журналісти зазначають, що уламки знайшли ще у вівторок, 25 квітня.

Однак, коли саме впали уламки ракети – поки не відомо. Також спочатку вважалося, що це уламки безпілотника. Згодом на уламках знайшли написи російською мовою.

У прокуратурі Гданська відмовилися коментувати припущення про те, що це російська зброя.

Місцевість, де знайшли уламки, розташована за близько 500 кілометрів від кордону України, понад 400 кілометрів від кордону з Білоруссю і близько 240 кілометрів – з Калінінградською областю Росії.

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На знайдених уламках, за попередніми даними, немає боєголовки. Ймовірно, боєголовка відокремилася від ракети, тому її пошуки тривають.

Польські журналісти поспілкувалися з очевидцями. Місцевий житель розповів, що у лісі впав або військовий дрон, або ракета. Також на місці падіння уламків утворилася велика вирва, як після бомби.

Зазначимо, що на озброєнні Росії є чимало ракет класу "повітря – поверхня", якими окупанти атакують Україну. Серед них Х-22, Х-55, Х-31, Х-59, Х-101.

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