Лисичанськ у вогні: в мережі показали відео жахливих руйнувань міста
Джерело:телеграм Дениса Казанського
Місто Лисичанськ, що на Луганщині, розташоване всього за 10 кілометрів від Сєвєродонецька. Зараз населений пункт, що потопав у зелені, вкритий хмарами чорного диму.
Відео з наслідками ворожих обстрілів Лисичанська опублікував у соцмережах блогер та журналіст Денис Казанський. Це кадри, які не просто зачіпають за живе, а від яких по-справжньому боляче.
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Росіяни стирають Донбас з лиця землі, – Казанський
На відео, знятому з висоти пташиного польоту, видно багато стовпів чорного диму, які піднімаються у безхмарне небо. Важко знайти бодай один вцілілий від снарядів будинок. У багатоповерхівках, де щасливо жили до приходу "русского мира" люди, немає дверей, вікон, балконів та часом стін. Деякі з них перетворились на купи цегли та брухту.
Людські помешкання – чорні від кіптяви, а на вулицях – згарища. Де-не-де пожежі ще не загасили.
Для всіх нормальних людей очевидно, що російська армія не звільняє Донбас, а просто стирає його з лиця землі, не зважаючи на жодні жертви серед мирного населення,
– написав Казанський.
Дивіться відео, як росіяни знищують Лисичанськ / Відео Дениса Казанського:
Яка ситуація зараз в Лисичанську: останні новини
- За останню добу було знайдено тіла 2 чоловіків, які загинули внаслідок обстрілів у Лисичанську. Кількість зруйнованого житлового фонду в місті стрімко збільшується.
- За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, з міста відбувається "тиха" евакуація, такаж сюди регулярно завозять гуманітарні вантажі.
- Траса "Лисичанськ – Бахмут" не перебуває під контролем російських війсмькових, але її постійно обстрілюють. Користуватись цією дорогою небезпечно.
- В Інституті вивчення війни кажуть, що головна мета ворога – відрізати Лисичанськ. Наразі ЗСУ зберігають сюди кілька логістичних маршрутів.
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