З Лисичанська до Дніпра евакуювали 4 передчасно народжених малюків
15 березня 2022 , 09:56Читать новость на русском
Джерело:Суспільне Донбас
З Лисичанська вдалося евакуювати 4 дітей, які народилися передчасно. Лікарі боролися за їхні життя 16 днів.
У Лисичанську передчасно народилося 4 дитини. На щастя, їх вдалося евакуювати.
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Евакуація дітей
Чотирьох дітей, які народилися передчасно, вдалося евакуювати до Дніпра. Вага двох з них – менше 1500 грамів.
Лікарі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні боролися за їхні житя 16 днів під обстрілами окупантів. Персоналу вдалося врятувати діточок.
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