З Лисичанська до Дніпра евакуювали 4 передчасно народжених малюків

З Лисичанська вдалося евакуювати 4 дітей, які народилися передчасно. Лікарі боролися за їхні життя 16 днів.

У Лисичанську передчасно народилося 4 дитини. На щастя, їх вдалося евакуювати.

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Евакуація дітей

Чотирьох дітей, які народилися передчасно, вдалося евакуювати до Дніпра. Вага двох з них – менше 1500 грамів.

Лікарі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні боролися за їхні житя 16 днів під обстрілами окупантів. Персоналу вдалося врятувати діточок.

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