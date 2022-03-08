З Лисичанська скасували евакуаційний потяг: росіяни пошкодили колію
Джерело:телеграм-канал Сергія Гайдая
На жаль, ворог не лише обстрілює мирне населення, а й робить неможливим його евакуацію. Так, з Лисичанська скасували потяг для вивезення людей з-під обстрілів, адже росіяни пошкодили колію.
Про це на своєму телеграм-каналі розповів Сергій Гайдай, голова Луганської ОВА.
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Евакуаційні потяги поїдуть з Лимана
Очільник ОВА зазначив, що ніч на Луганщині пройшла більш-менш тихо. В області наразі займаються оперативним відновленням комунікацій у населених пунктах.
Також він додав, що внаслідок пошкодження колії з Лисичанська не відправиться евакуаційний потяг.
- Натомість очікуються два потяги з Лимана: орієнтовно о 12:30 та о 17:00.
Дівчата, справжня весна обов'язково буде, принаймні, вся Україна робить, аби вона скоріше настала для нас всіх. Нехай ранки, дні та ночі будуть тихими…,
– написав він.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!