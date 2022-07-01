Тривають інтенсивні бої за контрольну висоту біля Лисичанського НПЗ, – розвідка Британії

Росіяни почали сильно атакувати Лисичанський нафтопереробний завод. Міноборони Британії зазначає, що зараз тривають бої за контрольну висоту біля НПЗ.

Також Міністерство оборони Великої Британії висловило свої думки щодо "жесту доброї волі" росіян на острові Зміїному. Про це стало відомо 1 липня.

До теми Росіяни атакують Лисичанський НПЗ: захопили його частину, а в місті знищують будинок за будинком

Боротьба за контрольну висоту триває

Ймовірно, тривають інтенсивні бої за контрольну висоту навколо Лисичанського НПЗ,

– мовиться в повідомленні.

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупанти захопили частину нафтопереробного заводу. Мовиться про північно-західну та південно-східну.

Що кажуть у Міноборони про "добру волю" окупантів

30 червня Міністерство оборони Росії оголосило про відхід своїх військ з острова Зміїний у північно-західній частині Чорного моря. Окупанти захопили острів у перший день вторгнення. Він розташований уздовж основних судноплавних шляхів до Одеси та прилеглих до неї портів.

Коли російські війська покидали острів, то заявили, що це є "жестом доброї волі". Але насправді це результат блискучої роботи ЗСУ. Це підтверджують і дані Міноборони Британії.

Росія швидше за все відійшла з острова Зміїний через ізоляцію гарнізону та його зростаючу вразливість до українських ударів, а не як «жест доброї волі», як вона стверджувала,

– мовиться в повідомленні.

Зверніть увагу – нові втрати росіян у війні проти України: відео