У Лисичанську через обстріли горіли ТЦ і будинки: загинув 6-річний хлопчик

Російські військові вже тривалий час обстрілюють Лисичанськ. Унаслідок їхніх дій 12 червня там загинув 6-річний хлопчик.

Наслідки обстрілів Лисичанська

Кількість жертв цинічних російських обстрілів Лисичанська за 12 червня становить 3 особи. Серед них чоловік, жінка та 6-річний хлопчик.

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Крім того, за словами голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, ще одна людина зазнала поранень.

Уночі в місті вщент згорів торговельний комплекс. Пошкоджень зазнали 4 будинки та споруди місцевої шахти.

Російські окупанти відкривали вогонь не лише по житлових районах Лисичанська, а й по інших населених пунктах Луганської області. За добу вони зруйнували 11 будинків у Врубівці, 4 – в Золотому, у Гірському – 2 будинки та дитячий садок.

Росіяни нищать Лисичанськ своїми обстрілами / Фото з телеграму Сергія Гайдая

Яка ситуація на фронті

Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте,

– розповів Гайдай.

Російські загарбники продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Через перевагу в артилерії їм вдалося відтіснити Збройні Сили України з позицій. Запеклі бойові дії за місто все ще тривають.

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Гайдай наголосив, що російська армія нещадно нищить населений пункт. Багатоповерхівки зруйновані практично під нуль. Одну взагалі розбили на 4 частини, які тепер тримаються окремо. Крім того, декілька російських снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька.

Скільки українських дітей постраждали через російську армію

12 червня українські військові зупинили ворожу колону , яка рухалася в сторону Лисичанська. Воїни завдали влучного пострілу по російській техніці, що йшла попереду. Через це вся колона мусила зупинитися. Інформації про ліквідованих окупантів немає.

Унаслідок бойових дій, які російські військові ведуть в нашій країні, загинули 263 дитини. Кількість постраждалих становить 478 осіб. Ці цифри не є остаточними, адже інформації з захоплених міст та сіл немає, крім того, важко встановити загиблих у районах ведення активних бойових дій.

Зауважимо, найбільше потерпілих неповнолітніх зафіксували у Донецькій області.

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