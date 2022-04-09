У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство: гасіння неможливе через обстріл

На Луганщині, у Лисичанську внаслідок атаки росіян спалахнули АЗС, багатоповерхівка та підприємство. Наразі пожежі не можуть загасити через постійні обстріли окупантів.

Масові пожежі наразі не можуть локалізувати

Про загоряння повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він з люттю написав, що "ворог взявся за свою улюблену справу" – знищення житлових масивів.

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Зранку орки взялися за свою улюблену справу – розстрілюють житлові квартали мирних міст. У Лисичанську палає багатоповерхівка, АЗС та підприємство. Гасіння не можливе через обстріли,

– написав Гайдай.

Люди продовжують гинути від рук окупанта

Крім того, у Рубіжному внаслідок обстрілу житлового будинку поранено 4 людини.

Також, за словами Гайдая, в Сєвєродонецьку в старому районі міста виявлено загиблу жінку.

У мережі просять не поширювати жодних фото

Сергій Гайдай звернувся до представників ЗМІ із попередженням, аби ті в жодному разі не поширювали фото чи відео з місць виникнення пожеж.

Шановні місцеві телеграм-канали, останнє китайське попередження, жодних адрес, жодних фото чи відео, які можуть розкрити розташування об‘єктів, які потрапили під обстріл! Не ставайте корегувальниками вогню,

– додав очільник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що ситуація на Луганщині надалі залишається складною. Ворог нещадно обстрілює міста з авіації. Крім того, інтенсивність обстрілів щодня збільшується.

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