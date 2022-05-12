У Лисичанську росіяни обстріляли гуманітарний автомобіль і вкрали кілька машин

Росіяни обстрілюють всі населені пункти Луганщини. Вони не дають гуманітарним вантажам привезти людям необхідне.

Про це повідомили 12 травня у Національній поліції. За попередню добу зареєстрували 26 обстрілів.

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Росіяни руйнують домівки людей / Фото Нацполіції



На Луганщині не припиняють обстріли / Фото Нацполіції

Знищують людські помешкання

За інформацією поліцейських, росіяни знищили та пошкодили щонайменше 34 житлові будинки. За кожним фактом атак правоохоронці розпочали досудові розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

У місті Лисичанськ потрапив під обстріл та був пошкоджений вантажний гуманітарний автомобіль,

– зазначили у Нацполіції.

Додали, що за минулу добу до них надійшло 6 повідомлень про незаконне заволодіння транспортом та 3 повідомлення щодо мародерств.

Позбавляють людей всього

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що окупанти просто знищують все на своєму шляху. Вони пошкодили магістральний газогін, що транспортує газ до Луганщини та Донеччини та позбавили людей води та електрики.

"Зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу "Союз" в газопроводи на непідконтрольній Україні території Луганської та Донецької областей. Фактично мова йде про крадіжку газу", – пояснив Гайдай.

Очільник ОВА зазначив, що в області майже не залишилось непошкоджених об'єктів життєзабезпечення.

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