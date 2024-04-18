Був неодноразово засуджений: в Лисичанську окупант з батальйону "Шторм Z" розстріляв цивільних

В тимчасово окупованому Лисичанську Луганської області окупант з батальйону "Шторм Z" розстріляв двох цивільних чоловіків. Відомо, що росіянин раніше неодноразово відбував покарання за різні злочини.

У росЗМІ пишуть, що окупанта вже затримали. Причиною його дій стала буцімто сварка з чоловіками.

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У Лисичанську розстріляли цивільних

Як повідомив голова Луганської ОВА, двох цивільних жителів Лисичанська розстріляли з автомата. Зловмисником виявився російський військовий зі штурмового підрозділу "Шторм Z". Лисогор повідомив, що нападник раніше неодноразово був засуджений.

До повномасштабного вторгнення цей росіянин неодноразово відбував покарання за розбої, крадіжки, ДТП. Але за участь у бойових діях отримав право перебувати на волі. Тепер в нього знову з'явилася можливість повернутися на фронт – скористався він нею швидко,

– повідомив Лисогор деталі про воєнного злочинця.

Водночас у росЗМІ розкривають деякі деталі чергового злочину окупантів. Зокрема телеграм-канал ASTRA пише, що двох загиблих знайшли у приватному будинку, який розташований на вулиці Червоній. За неофіційною інформацією, окупант розстріляв 51-річного Андрія Тонченка та 34-річного Віктора Барвінока.

Нападника вже затримали. Ним виявився 57-річний російський окупант Васілій Сажин. Як зізнався злочинець, він буцімто розпивав з місцевими жителями алкоголь, а потім вони посварилися й росіянин з автомата розстріляв цивільних чоловіків.

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