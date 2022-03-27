У Лисичанську затримали чоловіка, який передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ

У Лисичанську Луганської області оперативники затримали чоловіка, який передавав окупаційним військам важливу інформацію.

Мова йде про розташування підрозділів ЗСУ. Окрім цього, затриманий коригував ворожі обстріли, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Читайте також Диверсанти підбурювали українських військових до "руского міра", – СБУ

В обласній поліції розповіли, що впродовж минулої доби росіяни здійснили 28 артилерійських та авіаційних обстрілів міст Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна та селища Новотошківське.

Обстрілами пошкоджено 16 об’єктів інфраструктури – багатоповерхові та приватні будинки, будівлі об'єктів культури, магазини, гаражі. У деяких будинках після обстрілів виникли пожежі.

Поліцейські продовжують працювати у посиленому режимі в умовах воєнного стану та документують всі факти військових злочинів, здійснюють патрулювання та виявлення мародерів.

Вас може зацікавити – У Чорнобаївці ЗСУ 11 раз завдали втрат ворожій армії: дивіться відео