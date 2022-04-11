У Лисичанську жінка, яку не встигли евакуювати, народила хлопчика

З Луганщини встигли відправити 28 майбутніх мам до безпечних регіонів України. Проте одну з вагітних жінок не встигли евакуювати до пологів. Так у Лисичанську з'явився новий крихітний мешканець.

Хлопчик є єдиним новим жителем Луганщини. Вага малюка – 2 кілограми 850 грамів і з'явився він минулого тижня у пологовому стаціонарі Лисичанської міської лікарні.

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Ще кількох вагітних жінок перевезли з Сєвєродонецька

Ще трьох вагітних жінок було небезпечно транспортувати на великі відстані. Отож майбутніх мам перевезли з Сєвєродонецька до Кремінської багатопрофільної лікарні.

З 28 вагітних, яких евакуювали з Луганщини, стали мамами двоє – у пологових будинках Кропивницького та Лиману.

Досі залишаються понад 20 вагітних у лікарні в Кремінній

На обліку у Кремінській багатопрофільній лікарні досі залишається ще 21 вагітна жінка. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

Дізнайтесь більше у відео про евакуацію з Луганщини: