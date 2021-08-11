Врятували понад 100 людей, але самі загинули: лісові пожежі в Алжирі забрали життя солдатів
11 серпня 2021 , 09:04Читать новость на русском
Джерело:твітер Абдельмаджіда Теббуна
Щонайменше 25 солдатів загинули, рятуючи жителів від лісових пожеж, що вирують в Алжирі. Жертви є і серед цивільного населення.
Як повідомив президент Алжиру Абдельмаджід Теббун, загалом вогняна стихія забрала життя понад 40 осіб.
Важливо Лісові пожежі в Алжирі дісталися житлових будинків: є жертви й постраждалі
Велику кількість смертей зафіксували серед військовослужбовців народної національної армії.
З великим сумом і печаллю я отримав звістку про мученицьку кончину 25 військовослужбовці, які успішно врятували понад 100 громадян з полум'я,
– написав лідер Алжиру.
У міністерстві оборони країни зазначили, що ще 11 солдатів отримали опіки під час гасіння пожеж, 4 з них – у важкому стані.Зверніть увагу! Внаслідок пожеж в Алжирі померли 42 особи, серед них 17 місцевих жителів.
Що відомо про пожежі в Алжирі
- Лісові пожежі в Алжирі спалахнули 10 серпня. Вони виникли в гірських районах на схід від столиці країну. Район Кабіле, що потерпає від пожеж, усіяний важкодоступними селами та має обмежену кількість води.
- Вогняна стихія швидко дісталася житлових будинків. Місцеві намагалися стримати вогонь самостійно, використовуючи відра. У регіоні немає водоскидних літаків.
- Раніше глава МВС Камель Бельджуд заявив, що пожежі, ймовірно, є результатом діяльності людини. За останніми даними займання зафіксували в 14 районах країни.
- Прем'єр-міністр Алжиру додав, що уряд веде "попередні переговори" з іноземними партнерами про організацію допомоги для гасіння пожеж.