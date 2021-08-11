Врятували понад 100 людей, але самі загинули: лісові пожежі в Алжирі забрали життя солдатів

Щонайменше 25 солдатів загинули, рятуючи жителів від лісових пожеж, що вирують в Алжирі. Жертви є і серед цивільного населення.

Як повідомив президент Алжиру Абдельмаджід Теббун, загалом вогняна стихія забрала життя понад 40 осіб.

Важливо Лісові пожежі в Алжирі дісталися житлових будинків: є жертви й постраждалі

Велику кількість смертей зафіксували серед військовослужбовців народної національної армії.

З великим сумом і печаллю я отримав звістку про мученицьку кончину 25 військовослужбовці, які успішно врятували понад 100 громадян з полум'я,

– написав лідер Алжиру.

У міністерстві оборони країни зазначили, що ще 11 солдатів отримали опіки під час гасіння пожеж, 4 з них – у важкому стані.

Що відомо про пожежі в Алжирі

Лісові пожежі в Алжирі спалахнули 10 серпня. Вони виникли в гірських районах на схід від столиці країну. Район Кабіле, що потерпає від пожеж, усіяний важкодоступними селами та має обмежену кількість води.

Вогняна стихія швидко дісталася житлових будинків. Місцеві намагалися стримати вогонь самостійно, використовуючи відра. У регіоні немає водоскидних літаків.

Раніше глава МВС Камель Бельджуд заявив, що пожежі, ймовірно, є результатом діяльності людини. За останніми даними займання зафіксували в 14 районах країни.

За останніми даними займання зафіксували в 14 районах країни. Прем'єр-міністр Алжиру додав, що уряд веде "попередні переговори" з іноземними партнерами про організацію допомоги для гасіння пожеж.

Внаслідок пожеж в Алжирі померли, серед них 17 місцевих жителів.