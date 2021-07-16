Лісові пожежі в Росії охопили понад мільйон гектарів: влада ввела режим надзвичайної ситуації
16 липня 2021 , 19:30Читать новость на русском
Джерело:Интерфакс
Одразу у декількох регіонах Росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Станом на 16 липня активними залишаються 307 пожеж на площі понад 1 мільйон гектарів.
Найбільше постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів. Через це влада ввела режим надзвичайної ситуації у 8 регіонах Росії.
Важливо Європу охопили масштабні повені: останні новини, фото, відео
Також вогонь охопив:
- понад 45 тисяч гектарів у Чукотському автономному окрузі;
- 35 тисяч гектарів – на Камчатці;
- 27 с в Іркутському регіоні;
- 3,5 тисячі гектарів – у Магаданській області.
До гасіння лісових пожеж залучили приблизно 6 тисяч людей, 1 тисячу одиниць техніки, а також 41 повітряне судно.
Раніше у 60 регіонах Росії ввели особливий протипожежний режим. Крім того, режим НС запровадили:
- на всій території Челябінської області й Республіки Саха (Якутія),
- у Республіці Карелія,
- у Пермському і Красноярському краях,
- в Іркутській області,
- у Чукотському автономному окрузі,
- у Камчатському краї.
Зауважимо, що лісові пожежі у Росії почалися 9 липня з Челябінської області. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.