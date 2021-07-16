Лісові пожежі в Росії охопили понад мільйон гектарів: влада ввела режим надзвичайної ситуації

Одразу у декількох регіонах Росії спалахнули масштабні лісові пожежі. Станом на 16 липня активними залишаються 307 пожеж на площі понад 1 мільйон гектарів.

Найбільше постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів. Через це влада ввела режим надзвичайної ситуації у 8 регіонах Росії.

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Також вогонь охопив:

понад 45 тисяч гектарів у Чукотському автономному окрузі;

35 тисяч гектарів – на Камчатці;

27 с в Іркутському регіоні;

3,5 тисячі гектарів – у Магаданській області.

До гасіння лісових пожеж залучили приблизно 6 тисяч людей, 1 тисячу одиниць техніки, а також 41 повітряне судно.

Раніше у 60 регіонах Росії ввели особливий протипожежний режим. Крім того, режим НС запровадили:

на всій території Челябінської області й Республіки Саха (Якутія),

у Республіці Карелія,

у Пермському і Красноярському краях,

в Іркутській області,

у Чукотському автономному окрузі,

у Камчатському краї.

Зауважимо, що лісові пожежі у Росії почалися 9 липня з Челябінської області. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.