Автобуси їдуть крізь полум'я: у Росії моторошні лісові пожежі, оголосили НС

9 липня 2021 , 19:14
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Джерело:

74.ru

У Челябінській області у Росії спалахнула лісова пожежа. Вогонь перекинувся на житлові будинки: в одному з населених пунктів згоріли 60 будівель.

Пожежі із лісу роздмухав вітер, і вони досягли чотирьох населених пунктів на півдні Челябінської області. Там уже оголосили режим надзвичайної ситуації. 

Нагадаємо У Росії масштабна пожежа: горить понад 900 гектарів лісу – фото, відео

Лісові пожежі перекинулися на будинки

Вогонь спалахнув вночі 8 липня і не вгавав до ранку. Увечері наступного дня загальна площа пожеж у 3 районах Челябінської області складає близько 5 тисяч гектарів. Епіцентр у селищі Джабик, звідти вже евакуювали 60 осіб у школу сусіднього селища.


Задимлене селище Париж / Фото з телеграму kartalinka

Вогонь перекинувся на село Запасне Карталинського району. Там пошкоджено 6 житлових будинків.

Повідомляється, що троє людей отримали опіки середньої тяжкості, їх забрали до лікарні. 

На місці стихії працюють понад 300 рятувальників і 70 одиниць техніки. До ліквідації пожежі залучено авіацію — зокрема, літак ІЛ-74 МНС Росії. 


Згарище у селі Джабик / Фото з телеграму kartalinka

Очевидці у соцмережах діляться моторошними кадрами: селища охоплені вогнем, а будинки – зруйновані. Посеред згарища їздить автобус.

Автобус їде крізь охоплене вогнем селище у Челябінській області: дивіться відео

У зв'язку з небезпекою рятувальники обмежили проїзд у 7 населених пунктів. З 4 селищ проводять екстрену евакуацію. Автомобілістів попросили утриматися від поїздок Карталинським районом.

Де спалахнули масштабні лісові пожежі: дивіться на карті 

Лісові пожежі: останні випадки

  • На початку липня від страшного вогню страждає Кіпр. В історії країни це найгірша трагедія з часів війни, відтак влада звернулася по допомогу до інших держав. 
  • Від вогню довелося евакуювати 7 поселень, загинули 4 людини. 
  • Наприкінці червня аномальна спека призвела до неконтрольованих лісових пожеж у Канаді. Вогонь охопив 5 тисяч гектарів, в окрузі Томпсон-Нікола оголосили надзвичайних стан.
Автор: Вероніка Климська