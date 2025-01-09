Байден скасував поїздку до Італії через масштабні лісові пожежі у США

У передмістях Лос-Анджелеса продовжують вирувати масштабні пожежі. Через надзвичайну ситуацію президент США Джо Байден скасував заплановану поїздку до Італії.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та CNN. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом мобілізував тисячі рятувальників для захисту населення.

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Які масштаби лісових пожеж у США

За інформацією Департаменту лісового господарства та пожежної охорони Каліфорнії, станом на вечір середи, 8 січня, пожежа охопила щонайменше 50 акрів у районі Голлівудських пагорбів.

Вогонь також знищив частину каньйону Руньйон, який є популярним місцем для прогулянок та вигулу собак серед місцевих мешканців.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом залучив понад 7500 пожежників і співробітників служб із надзвичайних ситуацій для захисту населення.

Окрім цього, Ньюсом підписав указ, який передбачає заходи для підтримки постраждалих від пожеж.

Ми спрямовуємо всі наявні ресурси на боротьбу з цими лісовими пожежами, зокрема залучаємо місцеві та федеральні ресурси. У Каліфорнії тисячі людей працюють на місцях для боротьби з цими пожежами,

– заявив він.

Байден скасував візит до Італії

Через масштабні пожежі президент США Джо Байден скасував запланований візит до Італії.

Він планував перебувати в Італії з 9 по 12 січня, щоб зустрітися з Папою Римським Франциском, президентом Серджо Маттареллою та прем'єр-міністром Джорджією Мелоні.

У Білому домі повідомили, що після повернення в середу ввечері з Лос-Анджелеса, де Байден зустрічався з поліцією, пожежниками та співробітниками служби з надзвичайних ситуацій, він вирішив скасувати поїздку, щоб зосередитися на керівництві повним федеральним реагуванням найближчими днями.