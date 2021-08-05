Вогонь дійшов до готелю: українців у Туреччині евакуйовували морем

Через масштабні лісові пожежі в Туреччині іноді виникають ситуації, коли туристів неможливо евакуювати сушею. Так було й з українцями в районі Мармариса, коли вогонь наблизився до готелю.

Консульство України в Анталії ввечері 2 серпня отримало звернення на "гарячу лінію" від громадян України, які перебували на відпочинку у готелі Voxx Marmaris Beach Resort, про наближення лісової пожежі до готелю.

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Деталі евакуації українців

Консул України Емір Рустамов негайно звернувся до губернатора провінції Мугла, мера міста Мармаріс, командувача Берегової охорони регіону та генерального директора туристичного оператора TUİ Türkiye.

Вже в найближчі пів години українських туристів разом з громадянами інших держав евакуювали морем. Українців переселили до готелю Fun&Sun Smart Voxx – віддаленого від району пожежі.

Турецька сторона швидко відгукується на наші запити та допомагає. У разі, якщо евакуація наземним транспортом неможлива, її здійснюють морем,

– розповів Емір Рустамов.

Водночас він закликав українців, які збираються в поїздку в Туреччину, зважити всі ризики й утриматися від поїздок у ті регіони, де вирує пожежа.

Коротко про лісові пожежі в Туреччині