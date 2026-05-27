У мережі показали лист, який написав Зеленський до Трампа та Конгресу США

Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу термінового листа щодо критичного дефіциту протиракетної оборони в Україні. У мережі вже оприлюднили сам лист, який написав український лідер.

Документ опублікував у соцмережі X американський журналіст Барак Равід.

Що було у листі Зеленського до Трампа?

З документа стало відомо, що лист був написаний 26 травня. Володимир Зеленський пов'язав свій лист із Днем пам'яті у США, який відзначали 25 травня та коли вшановують пам'ять американських військовослужбовців, що загинули у всіх війнах і збройних конфліктах, в яких США брали участь.

Український лідер нагадав, що напередодні, а саме в ніч на 24 травня, Росія здійснила особливо жорстоку масовану атаку проти України.

Росія використала 54 крилаті та 30 балістичних ракет, 3 гіперзвукові ракети "Циркон" та 2 балістичні ракети повітряного базування "Кинджал". Росіяни також запустили балістичні ракети середньої дальності "Орешник" – одна вразила Київську область, а інша, як повідомляється, впала на тимчасово окуповану територію Донецької області України,

– йдеться у листі.

Крім того, як пише Зеленський, проти України було застосовано близько 600 ударних безпілотників, багато з яких були "Шахедами".

Терміновий лист Володимира Зеленського до Дональда Трампа та Конгресу США / Фото з акаунту Барака Равіда у соцмережі Х

Президент також нагадав, що майже 100 людей у Києві зазнали поранень, а також були загиблі.

"Щодня ми бачимо, якої шкоди може завдати терор з неба. Щодня ми втрачаємо людей та інфраструктуру через російські атаки. Ось чому ми глибоко цінуємо кожен акт підтримки протиповітряної оборони України", – пояснив Зеленський.

Окрім того, він зауважив, що Україна довела рівень перехоплення дронів – зокрема "Шахедів" – до понад 90%. Український досвід уже допоміг країнам Близького Сходу та регіону Перської затоки.

Коли йдеться про протиповітряну оборону від ракет, ми покладаємося на наших друзів та партнерів по всьому світу. А коли йдеться про захист від балістичних ракет, ми покладаємося майже винятково на Сполучені Штати. Системи Patriot залишаються найефективнішим захистом від усіх типів російських балістичних ракет. І саме в українських руках системи Patriot довели щось надзвичайно важливе: більшість російських ракет можна зупинити,

– йдеться у листі.

Володимир Зеленський зауважив, що є багато ознак того, що Москва готується посилити свою кампанію терору проти України. Однак нинішні темпи постачань через програму PURL більше не встигають за реальністю загрози, з якою стикаються українці.

Президент України просить американську сторону допомоги у захисті неба від російських ракет.

"Україна готова закупити необхідну нам кількість систем Patriot та ракет-перехоплювачів. Україна також запропонувала довгостроковий шлях розширення спільного виробництва систем і ракет Patriot з європейськими союзниками – повністю під контролем США", – пише Зеленський.

Український лідер подякував американцям за допомогу, яку ті надали нашій державі за час повномасштабної війни: системи HIMARS, ракети ATACMS, бойові машини Bradley, а також навчання на літаках типу F-16. Водночас Зеленський наголосив, що зараз Patriot – це справді найважливіший рятівник для України з усієї зброї.

"Путін вже програв в історичному плані. Зараз, на п'ятому році цієї війни, Росія не змогла перемогти країну, яку підтримує демократичний світ – країну без західних військ на місцях, але з сильною західною підтримкою, яка допомагає нам захищатися. Ця реальність вже зруйнувала глобальні амбіції Москви", – йдеться у листі.

Також Володимир Зеленський наголошує, що російський диктатор Володимир Путін також втратив Чорне море, а Україна створила індустрію безпілотників, яка зараз випереджає російську.

Єдиний виклик, який залишається надзвичайно складним для нас – і той, який Європа не може вирішити самостійно на цьому етапі – це загроза російських балістичних ракет. Їх можна перехопити. З Patriot. З вашою допомогою,

– зазначено у листі.

Глава держави підкреслив, що доки Путін має хоча б одну суттєву перевагу у звичайному озброєнні, він уникатиме звичайної дипломатії.

"Сьогодні його балістичні ракети залишаються саме цим – його останньою значною перевагою на полі бою. Саме тому я від імені українського народу з повагою прошу Президента та Конгрес США продовжувати співпрацю, продовжувати підтримувати Україну та всіх, хто захищає життя, і допомогти нам забезпечити цей життєво важливий інструмент захисту від російського терору – ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи – щоб зупинити російські балістичні ракети та інші російські ракетні атаки", – резюмується у листі.

Нагадаємо, про те, що Володимир Зеленський написав листа Дональду Трампу стало відомо 27 травня. Журналісти видання The Kyiv Independent вказали, що у документі йшлося про критичну нестачу в Україні протиракетної оборони, а також прохання допомогти із ракетами до Patriot та іншими системами.

Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив 24 Каналу інформацію, що Володимир Зеленський дійсно надсилав цього листа до Вашингтона. За словами Литвина, документ направили як президенту Дональду Трампу, так і Конгресу.