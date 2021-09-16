Листи з погрозами та нова стратегія Путіна: у Росії стартують парламентські вибори

До парламентських виборів у Росії залишаються лічені години і в Кремлі роблять все, аби пропутінська "Єдина Росія" отримала більшість в парламенті. Задля цього навіть розробили нову стратегію.

Четверо активістів з організації "Громадянське товариство Калузької області" домагалися чесних виборів під стінами Кремля. Однак не вийшло. Їх відразу відвезли до поліцейського відділку.

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"Єдину Росію" підтримує чверть росіян

Реально путінську "Єдину Росію" підтримує лише чверть росіян. Тож на фоні низької явки і з примусовим залученням до голосування держчиновників та працівників держпідприємств, привладна партія отримає, за оцінкою експертів, не менше 45%.

Однак цього замало для більшості в парламенті. Тож кремлівські політтехнологи працюють і над маніпулюванням з волевиявленням росіян. Та в Кремлі цього разу вирішили діяти не так відкрито, аби не спровокувати протестів як у сусідній Білорусі.

"Єдина Росія" зробить видимість демократії

Кремль планує перекинути частину голосів так званим новим партіям, які раніше не обиралися до парламенту і нібито не залежать від режиму. Це має створити видимість демократичності виборів. Та не лише.

Ці партії не зможуть пройти 5% прохідний бар'єр, тож і їхні результати розподілять пропорційно між переможцями голосування. Ось як виглядає така схема у виконанні одного з помічників Путіна – Сергія Кірієнка.

Він віддасть 20% голосів на непарламентські партії. 10 мільйонів голосів, з яких 45% отримає "Єдина Росія", а інші пропорційно отриманому результату,

– пояснив незалежний журналіст Андрій Перцев.

У такий спосіб "Єдина Росія" отримає ще додаткових 4,5 – 5 мільйонів голосів.

Реальної опозиції на виборах не буде

Реальної опозиції росіяни на виборах не побачать. Всіх, хто становив загрозу, запроторили за ґрати, як то Олексія Навального. Дехто з опозиціонерів встиг виїхати з Росії, аби не опинитися у в'язниці, як Гудков і Каспаров.

Аби убезпечити себе від будь-яких посягань, Кремль ще у червні визнав "Фонд боротьби з корупцією" Навального екстремістською організацією і почав блокування її платформ в інтернеті.

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Російський режим навіть пішов у наступ на світових інтернет-гігантів Google і Apple у спробі заблокувати "Розумне голосування", запропоноване командою Навального.

Команда Навального працює з виборцями

На своїх платформах в інтернеті прибічники опозиціонера повідомляють політично активним росіянам за кого голосувати в їхньому окрузі, аби не пройшов кандидат від провладної "Єдиної Росії".



Штаб Навального радить росіянам, за кого голосувати / Фото АР

До категорії тих, кого не любить Путін, відносять і прибічників Навального. Влада змогла зламати інтернет-платформи його команди і отримала дані багатьох його підписників і тих, хто підтримував фонд грошима. Цим людям почали надсилати листи з погрозами.

Частині довелося навіть спілкуватися з поліцейськими. Та попри всі переслідування за 2 дні до виборів команда Навального змогла оприлюднити список кандидатів, на яких вони роблять ставку. На подив багатьох в списках багато комуністів.

Штаб Навального закликав голосувати за комуністів

На думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, не можна пропонувати своїм прихильникам, які борються проти корупції, за демократію й свободу, видавати голос тим, для яких Сталін на прапорі – це ікона, на яку вони моляться.

Це якась політична шизофренія, так не можна,

– додав він.

Водночас у фонді Навального вважають, що ставка на комуністів загострить внутрішню політичну боротьбу. А ще може перевести протистояння комуністичної партії і "Єдиної Росії" зі стану імітації в реальну площину.

Втім ці їхні розрахунки сприймають скептично інші опозиціонери. Опозиційний політик Марк Фейгін переконаний, що це не дасть ніякого результату.

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Як голосуватимуть на Донбасі

Готуються вислужитися перед Кремлем і ватажки бойовиків на Донбасі. Москва допоможе їм в організації перевезення до виборчих дільниць тих мешканців тимчасово окупованих територій, які отримали російські паспорти.

За оцінками експертів, таких людей до двох мільйонів. Для цього вже підготували 12 потягів і 800 автобусів. Фейгін переконаний, що Кремль робить це з метою пропаганди.

Громадяни Росії – колишні громадяни Україні. Ось навіть вони включаються в процес формування влади в Росії,

– резюмував опозиційний політик.

Прогноз результатів виборів до Держдуми

Московська пропаганда заявляє про присутність на виборах міжнародних спостерігачів. Втім це будуть лише представники від країн СНД. Великі міжнародні організації, як от ОБСЄ, відмовилися моніторити голосування.

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За відсутності зовнішнього контролю і повної безкарності всередині, російський режим дійсно може вчергове отримати парламентську більшість.



Партія Путіна може привласнити 60% голосів / Фото АР

Експерти припускають, що "Єдина Росія" намалює собі 60% голосів, КПРФ віддадуть від 15 до 19%, а ЛДПР отримає 12%. Тож найближчі 5 років долю росіян вирішуватимуть все ті ж люди, які живлять режим Путіна і підтримують його закони зараз.