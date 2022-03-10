У листопаді я одягнув чорну форму – тоді ми знали, що Росія нападе, – Данілов

Влада України знала, що Росія готує напад, і готувала країну до опору. А проте сказати відкрито українцям про це не могли.

Адже остерігалися хаосу. Також у владі не очікували, що напад буде з усіх фронтів – зокрема й з Білорусі. Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

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Данілов визнав, що влада знала про запланований напад Росії

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що влада України готувалася до вторгнення Росії з листопада. Але сказати відкрито про це не могли – остерігалися хаосу.

У листопаді 2021 року вже стало зрозуміло, що ризик війни – реальний. Тоді, як висловився секретар РНБО, він вже одягнув свою чорну форму.

Ми не могли суспільству сказати, що от завтра буде війна. Це було неприпустимо, тому що це була одна із тактик Росії, щоб тут почався хаос. Ми до останнього трималися, до останнього готувалися. Чітко розуміли, що це відбудеться,

– сказав Данілов.

Щоправда, уточнив, що напад із боку Білорусі був неочікуваним: "Такого "удару в спину" ми не очікували. Ми не очікували, що вони підуть скрізь по всіх фронтах. Це для нас була несподіванка – це я можу сказати".

Нагадаємо, розвідки країн Заходу, зокрема США й Великої Британії, почали попереджати про агресивні наміри Росії ще у середині жовтня. А до того, ще у вересні, про це писали західні ЗМІ.

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