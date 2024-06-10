Сильний град розтрощив літак, що летів до Відня, з пасажирами на борту: разюче фото

Австрійський літак Airbus A320, який летів до Відня, потрапив під масштабний шторм. Внаслідок негоди повітряне судно було розтрощено.

Журналісти німецького видання Bild повідомили, що внаслідок негоди в польоті у літака було розбите лобове скло та зламана носова частина. Під час цього всередині літака перебували пасажири.

Цікаво Велика авіакомпанія знову пропонуватиме безплатні чай та каву на борту

Град розтрощив літак під час польоту

Літак Airbus A320, що належить австрійській авіакомпанії Austrian Airlines, виконував рейс із Майорки до Відня. Повітряне судно потрапило під сильний град, який пробив лобове скло та зруйнував носову частину літака. У результаті пілотам довелося сідати в аеропорту Відня наосліп.

Пасажири, своєю чергою, змогли оцінити масштаби проблем лише після приземлення.

Ми летіли через грозовий фронт. Приблизно за пів години до посадки раптово відчувалася сильна тряска,

– розповів пасажир Марсель Х австрійській газеті Kronen.



Град розбив літак під час польоту / Фото Bild

Як стало відомо, пілот подав диспетчерам сигнал лиха після того, як град розбив лобове скло. Служба управління польотами підтвердила факт інциденту: там пояснили, що грозового фронту, у який потрапив рейс дорогою до Відня, не було видно.

Раніше у Парижі блискавка "прошила" літак у небі