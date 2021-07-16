Літак АН-28 зник з радарів у Росії: на борту майже 20 людей, зокрема діти

У Томській області раптово зник пасажирський літак Ан-28. Він просто перестав відображатися на радарах.

За різними даними у літаку перебували від 13 до 17 осіб. У Сибірському рятувальному центрі підтвердили, що літак просто зник.

Борт зник із радарів

Як повідомляє "Коммерсант", літак належить авіакомпанії "Сибірська легка авіація". Він виконував рейс Кедровськ – Томськ.

Ан-28 перестав виходити на зв'язок, опісля було спрацювання аварійного маяка. За попередньою інформацію, на борту летіли 4 дітей.

На пошуки літака спрямовали авіацію, зокрема гелікоптери Мі-8. Джерела припускають, що літак міг зробити жорстку посадку в Бачкарському районі Томської області. Сигнали маяка надходять саме звідти.

Доповнюємо новину...