Літак з Чехії екстрено сів у Хорватії через повідомлення про бомбу

Літак авіакомпанії Smartwings 25 червня прямував за маршрутом Прага – Спліт. Останнє місто розташоване у Хорватії. Однак лайнеру довелось здійснити термінову посадку.

Так, літак терміново сідав у кінцевій точці польоту через повідомлення про бомбу на борту. Про "замінування" повідомили через контактну форму на сайті аеропорту Праги.

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У пресслужбі авіакомпанії негайно повідомили всі служби безпеки та оперативні підрозділи Чехії.

Як пройшла посадка

Літак таки сів в хорватському місті Спліт. Приземлення проходило в екстреному режимі. На щастя, все пройшло успішно.

Чи знайшли щось в літаку

На борту перебував 141 пасажир і 5 членів екіпажу. Людей евакуювали, а літак відігнали на дальню стоянку.

Спецслужби оглядають його. Аеропорт продовжує роботу в звичайному режимі.

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