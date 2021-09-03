Літак з депутатами ОПЗЖ просився сісти у Полтаві: пасажирам заборонили виходити

Літак авіакомпанії "Роза вітрів" з нардепами від ОПЗЖ на борту намагався приземлитися в аеропорту Полтави. Наразі летовище перебуває на реконструкції.

Голова Полтавської обласної держадміністрації Олег Синєгубов розповів, що запит надійшов 30 серпня. На борту літака перебували 15 пасажирів.

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Водночас наразі аеропорт "Полтава" перебуває на реконструкції. Він не має ліцензії та спецдозволу на прийняття бортів із пасажирами.

Ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів,

– наголосив Синєгубов.

На борту були нардепи

Водночас після приземлення літака об 11:30 СБУ повідомила, що на борту перебувають люди. Серед них – нардепи.

Полтавська сторона ухвалила рішення дозволити літаку сісти на смугу. Водночас далі його не пустили, щоб не нехтувати людською безпекою.

Працівники аеропорту поспілкувалися з пасажирами, які перебували на борту. Люди розповіли, що "Роза вітрів" запевнила їх у можливості висадки.

За даними ОДА, на борту начебто перебували 9 народних депутатів. Пасажири планували завітати до єврейського центру хасидизму у Гадячі.

Що кажуть ЗМІ

За даними ЗМІ, літак з людьми простояв у "Полтаві" декілька годин, а тоді полетів до Харкова. На борту начебто перебували:

нардеп від ОПЗЖ Сергій Льовочкін;

помічник Льовочкіна Олександр Мутель;

депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник;

екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Над Харківщиною помітили іноземний безпілотник

На Харківщині 28 серпня зафіксували політ іноземного безпілотника.

СБУ не повідомила, якій країні належить літальний апарат. Водночас місцевих жителів попросили бути уважними та повідомляти про підозрілих людей. Мовиться про тих, хто виявляє надмірне зацікавлення до транспортної чи військової інфраструктури, а також – будівель місцевої влади.

У "Розі вітрів" підтвердили, що люди з переліку перебували на борту літака. Вони знали, що їх можуть не випустити, однак наполягали на маршруті Київ – Полтава. Водночас в ОПЗЖ цю інформацію називають нісенітницею.