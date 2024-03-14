У Дуди під час візиту до США зламався літак: ЗМІ пояснили, що пішло не так
Джерело:Fakt
Президент Польщі перебуває з візитом у США. У літаку Boeing 737, яким летів Анджей Дуда, виявили несправність.
Журналісти повідомили, що у США, згідно з інструкцією, перебуває ще один запасний літак. Саме ним польська делегація вирушить назад.
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Що відомо про літак Дуди
У літаку вийшла з ладу бортова система моніторингу екіпажу,
– заявили журналісти.
За їхніми даними, у такому випадку посадовці, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення, діяли відповідно до регламенту. Зокрема, літак повернувся у Польщу, проте він полетів без пасажирів. Адже при такій несправності не може їх перевозити.
Польський президент Анджей Дуда разом зі своєю делегацією полетять з США на запасному літаку. Однак він має меншу дальність польоту. Саме тому маршрут дещо змінять – через потребу в дозаправленні літак приземлиться на Азорських островах.
При цьому журналісти запевнили, що це не вплине на зустріч Анджея Дуди з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.
Кортеж глави МЗС Німеччини в Україні переслідував дрон
- Німецький таблоїд написав, що під час візиту на Миколаївщину кортеж глави МЗС Німеччини Анналени Бербок переслідував російський безпілотник.
- Через це посадовиця перервала свій візит та терміново покинула прифронтове місто та Миколаївську область.
- Журналісти зазначили, що зазвичай після появи таких розвідувальних дронів Росія завдає авіаційних ударів по території України.
- У Міністерстві закордонних справ Німеччини підтвердили, що візит міністерки Анналени Бербок на водопровідну станцію довелося передчасно скасувати. Причиною назвали міркування безпеки.