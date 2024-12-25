В авіакатастрофі у Казахстані загинули 38 людей: скільком пасажирам вдалося вижити

У Казахстані в районі Актау 25 грудня впав пасажирський літак Embraer-190. Внаслідок авіакатастрофи загинули та постраждали люди.

Пілоти, які керували літаком, за попередніми даними, не вижили. Що відомо про загиблих та постраждалих після авіакатастрофи у Казахстані 25 грудня – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Скільки людей загинуло та постраждали після катастрофи

Віцепрем'єр-міністр Казахстану Канат Бозумбаєв повідомив, що, станом на 19:44 за місцевим часом (16:44 за київським), відомо про 38 загиблих пасажирів внаслідок авіакатастрофи літака в районі Актау.

За даними МНС Казахстану, 29 осіб госпіталізовано, з них троє – діти. Серед госпіталізованих – 15 громадян Азербайджану, 9 громадян Росії, 3 громадян Киргизстану, а громадянство 2 осіб уточнюється. 11 осіб перебуває у тяжкому стані.

Пасажирський літак, що розбився у Казахстані / Фото МНС Казахстану та акімату Мангістауської області

За попередніми даними, всього після авіатрощі вижили 32 людини, у їх числі – 10 росіян. Всього на борту літака, що впав, перебували 69 осіб.

В оперативному штабі Азербайджану також повідомили, що пілоти, які керували літаком, за попередніми даними, не вижили після авіатрощі. На борту перебували п'ять членів екіпажу: Кшнякін Ігор, Кальянінов Олександр, Алієва Хокума, Асадов Зульфугар та Рагімлі Айдан. Усі члени екіпажу Embraer 190 – громадяни Азербайджану.

До ліквідації наслідків авіакатастрофи залучено 482 особи, 97 одиниць техніки, 2 повітряні судна та 10 кінологічних розрахунків.

Більшість пасажирів, що вижили, сиділа у хвостовій частині літака. За даними ЗМІ, борт міг впасти на житлові будинки, а в останній момент пілоти відвели його на околиці аеропорту, щоб уникнути великої кількості жертв.

Російський диктатор Владімір Путін висловив співчуття сім'ям загиблих у катастрофі. 26 грудня в Азербайджані оголошено жалобу через авіакатастрофу з літаком їхньої компанії AZAL.