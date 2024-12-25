Падіння літака у Казахстані: у мережі з'явилися відео з салону за кілька митей до катастрофи

У Казахстані 25 грудня розбився пасажирський літак Embraer-190 зі 69 людьми на борту. У мережі з'явилися кадри, які демонструють, що сталося за кілька миттєвостей до катастрофи.

На повітряному судні, що впало в районі Актау, можна побачити отвори у фюзеляжі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на азербайджанські та російські ЗМІ.

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Якими були миті перед авіакатастрофою в Казахстані

Чоловік з іменем Субхон Рахімов скинув своїй дружині відео із салону літака Embraer, щойно зрозумів, що з повітряним судном щось не так. На кадрах можна побачити, що люди у салоні хвилюються, моляться, над деякими місцями вже випали кисневі маски.

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На іншому відео видно постраждалих пасажирів, розкиданий багаж та їжу. Ці кадри зняв один із тих пасажирів літака, що вижив. Він перебував у хвості повітряного судна, який відірвався після зіткнення із землею.

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Також азербайджанські пабліки опублікували кадри, де видно отвори на фюзеляжі літака. Там вказують, що вони дуже схожі на сліди елементів або уламків, що могли уразити повітряне судно.

Отвори на фюзеляжі літака, що впав у Казахстані: дивіться відео

Ще за однією з версій авіакатастрофи, на борту вибухнув балон із киснем. Embraer втратив кермо і впав, коли летіти до аеропорту Актау залишалося менше ніж 3 хвилини.

Дірки на літаку Embraer: дивіться відео

До слова, пасажирський літак, що розбився у Казахстані, виконував рейс з азербайджанського Баку до Грозного у Чечні. Наразі всі авіаперельоти компанії тимчасово скасовано.

За даними МЗС України, на борту цього літака не було українських громадян. На літаку, попередньо, були 42 громадянина Азербайджану, 16 громадян РФ, 6 громадян Казахстану і троє громадян Киргизстану.