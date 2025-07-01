В Італії легкомоторний літак врізався в шосе і спалахнув: моторошне відео

Вдень 22 липня у провінції Брешія сталася смертельна авіакатастрофа. Ультралегкий моторизований літак впав на об’їзну дорогу.

На борту літака перебували двоє пасажирів. Вони згоріли всередині повітряного судна. Це 75-річний адвокат з Мілана Серджо Равалья та його 50-річна партнерка Анна Марія Де Стефано, передає 24 Канал із посиланням на Avio News.

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Що відомо про аварію літака Freccia в Італії?

Трагічна подія трапилася приблизно о 12:15. Ультралегкий літак "Freccia", ймовірно, вилетів із злітної смуги в Граньяно-Требб'єнсе (провінція П'яченца) і прямував на схід, у напрямку Монтік'ярі.

За словами очевидців, літак опинився в критичній ситуації: пілот, імовірно, спробував здійснити останній відчайдушний маневр перед тим, як літак пішов у штопор і майже вертикально врізався в проїжджу частину неподалік від центрального роздільника.

Удар об землю був надзвичайно сильним. Відразу після нього стався вибух і пожежа, яка охопила залишки літака, перетворивши його на невпізнавану масу металу та вуглецю.

Момент падіння літака: дивіться відео

До місця події оперативно прибули підрозділи пожежної служби провінції Брешія з кількома пожежними розрахунками та технікою. Вогнеборці інтенсивно працювали, щоб загасити полум'я.

Рух на ділянці траси, відомій як Corda Molle, був повністю перекритий в обох напрямках протягом кількох годин. Медики надали допомогу водієві автомобіля Mazda, в який потрапили розпечені уламки літака. Чоловік перебував у стані шоку, але зазнав лише незначних травм і був госпіталізований у лікарню. Ще один водій, який проїхав крізь хмару диму та полум'я одразу після аварії, не постраждав, але перебував у стані глибокого емоційного потрясіння.

Група інспекторів вже прибула на місце катастрофи для збору всіх можливих даних, включаючи радіообмін з органами керування повітряним рухом. Для такого типу ультралегких літаків не передбачено встановлення "чорної скриньки", що суттєво ускладнює технічне розслідування причин трагедії.

Прокуратура Брешії відкрила кримінальне провадження за статтею "неумисне вбивство". Слідство має з'ясувати, чи стала причиною трагедії технічна несправність, людська помилка чи сукупність чинників.

Аварія літака в Італії / Фото з соцмережі

Нагадаємо, що літак Mirage-2000 розбився в Україні під час виконання завдання, пілот вцілів і успішно катапультувався.