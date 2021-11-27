Літак з головою МЗС Швейцарії екстрено посадили в Росії замість Китаю
Джерело:Tribune de Genève
Незвичайний інцидент стався 26 листопада з літаком міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Борт екстрено посадили в Росії, хоч прямував він до Китаю.
Про це написали у твітері швейцарського МЗС. А проте й запевнили, що жодної небезпеки для урядовців не було.
Нагадаємо, у жовтні Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму
Швейцарський борт екстрено посадили в Росії: що сталося
Глава Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (місцевий аналог МЗС) Ігнаціо Кассіс на урядовому літаку прямував до Китаю. А проте змушений був екстрено приземлитися в Москві.
Як свідчать офіційні повідомлення швейцарського дипломатичного відомства:
- Борт успішно добрався перед цим до Новосибірська, де дозаправився, а потім вилетів до Ханчжоу в Китай.
- Раптом політ перервали, і повернули літак далеко назад – аж до Москви.
- Причиною екстреної посадки урядового борта була "технічна проблема".
- А проте посадити його вдалося нормально, і небезпеки жодної для пасажирів начебто й не було.
Згодом урядовці додали, що продовжити політ до Китаю неможливо (так сказали російські техніки), тож борт наступного дня повернеться додому до Швейцарії.
Стратегічний діалог цієї країни з Китаєм, який триває з 2017 року, доведеться продовжити у якийсь інший спосіб.
Зверніть увагу й на таке:
- 20 листопада в Іспанії пасажирський літак здійснив аварійну посадку через повідомлення про загрозу вибуху.
- 18 листопада у Греції під час навчань розбився винищувач – пілот встиг катапультуватися.
- А 17 листопада винищувач повітряних сил Великої Британії впав у Середземне море (жертв також не було).