Літак з головою МЗС Швейцарії екстрено посадили в Росії замість Китаю

Незвичайний інцидент стався 26 листопада з літаком міністра закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіса. Борт екстрено посадили в Росії, хоч прямував він до Китаю.

Про це написали у твітері швейцарського МЗС. А проте й запевнили, що жодної небезпеки для урядовців не було.

Нагадаємо, у жовтні Швейцарія розширила санкції проти росіян за окупацію Криму

Швейцарський борт екстрено посадили в Росії: що сталося

Глава Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії (місцевий аналог МЗС) Ігнаціо Кассіс на урядовому літаку прямував до Китаю. А проте змушений був екстрено приземлитися в Москві.

Як свідчать офіційні повідомлення швейцарського дипломатичного відомства:

Борт успішно добрався перед цим до Новосибірська , де дозаправився, а потім вилетів до Ханчжоу в Китай.

, де дозаправився, а потім вилетів до Ханчжоу в Китай. Раптом політ перервали, і повернули літак далеко назад – аж до Москви.

літак далеко назад – аж до Москви. Причиною екстреної посадки урядового борта була "технічна проблема".

А проте посадити його вдалося нормально, і небезпеки жодної для пасажирів начебто й не було.

Згодом урядовці додали, що продовжити політ до Китаю неможливо (так сказали російські техніки), тож борт наступного дня повернеться додому до Швейцарії.

Стратегічний діалог цієї країни з Китаєм, який триває з 2017 року, доведеться продовжити у якийсь інший спосіб.

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