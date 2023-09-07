У Криму помітили іранський транспортний літак: він вилітав з закритого аеродрому у Сімферополі

В повітряний простір анексованого українського Криму 7 вересня залітав іранський транспортний літак Іл-76ТД "Pouya Air". Зокрема, це повітряне судно влітало у зачинений аеродром в окупованому Сімферополі.

У мережі припустили, що цей вантажний літак міг перевозити військовий вантаж. Мовиться про комплектування до сумнозвісних безпілотників типу "Шахед", якими Росія регулярно обстрілює Україну.

Цікаво Кілька залпів і знищені "Шахеди": у ЗСУ показали бойову роботу Gepard вночі

Іранський літак вилітав із Криму

За даними моніторингового сервісу FlightRadar24 транспортний літак IL-76ТД із позивним EPPUS вилетів із Криму о 14 годині 9 хвилин. Згодом це повітряне судно попрямувало на Південний Схід і полетіло над Чорним морем.

В

Іл-76ТД помітили в окупованому Сімферополі / Карта сайту FlightRadar24

Зрештою вантажне повітряне судно попрямувало до Москви, що можна побачити по траєкторії руху. У моніторинговому телеграм-каналі Monitor зазначили, що швидше за все літак привозив вантаж військового призначення.

Зверніть увагу! Аеропорт Сімферополя закрили для цивільних авіаперельотів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас останнім часом окупанти почали запускати "Шахеди" по нашій державі з району полігону Чауда у Криму.

Тому іранський літак міг привезти на окупований півострів або деталі до цих безпілотників, або безпосередньо повністю готові "Шахеди".

Росіяни вкотре атакували "Шахедами" Україну