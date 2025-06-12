12 червня, 12:42
Літак в Індії розбився прямо на даху будівлі, попередньо – це лікарня, – ЗМІ
В Індії біля аеропорту Ахмедабада 12 червня розбився пасажирський літак. Попередньо відомо, що повітряне судно впало прямо на дах будівлі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.
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Куди міг впасти пасажирський літак в Ахмедабаді
Журналісти зазначили, що, за попередніми повідомленнями, літак Air India впав на дах будівлі в Ахмедабаді. Ймовірно, це була місцева лікарня.
На фото, яке поширюють у мережі, можна побачити, що частина повітряного судна дійсно звисає з будівлі. На місці падіння також перебуває багато очевидців.
Літак в Індії попередньо міг впасти на будівлю лікарні / Фото з соціальних мереж