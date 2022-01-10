Літак із Казахстану привіз українців: що розповіли пасажири про події в країні
Джерело:Суспільне
Понад 30 українців прилетіли з Казахстану ввечері 9 січня. Рейс МАУ з Нур-Султана PS9113 прибув до Києва о 20:50.
На українській землі пасажири борту поспілкувалися з журналістами. І розповіли про події у Казахстані, свідками яких самі були.
Нагадаємо Літак з Казахстану прибув в Україну
У Караганді були тільки мирні мітинги
Пасажир на ім'я Саржан до аеропорту Нур-Суртана добирався з Караганди 200 кілометрів. За його словами, там зараз все спокійно. На вулиці виходили до тисячі людей, але – мітинг був мирним.
- Правда і в тім, що з початком протестів у країні відключали інтернет.
- Навіть зараз, коли ситуація начебто стабілізувалася, доступ до мережі дають на пару годин у день.
Проблеми були й зі дзвінками. Сестра Сарджана з іншої країни дзвонилась до нього тільки на домашній телефон. Між містами влада поставила блокпости, всі автомобілі перевіряють.
Якщо вважають, що людина "підозріла", то записують її особисті дані... Військових у місті не так багато. Найбільше військових на блокпостах та біля адмінбудівель,
– розповів Саржан.
Нур-Султан не помітив протестів
Пасажир Тамірлан мешкає у Нур-Султані. Він розповів, що летить у Європу з туристичною метою. За його словами, у столиці Казахстану Нур-Султані насправді все було спокійно, але "ситуацію роздули".
Не треба було обрубати інтернет, скасовувати рейси тощо. Це все призвело до того, що почалась зайва паніка. Військові ж – звична річ для Нур-Суртана. У нас завжди багато поліції у місті, охорони. Не було у місті ніякого мародерства. Усі живуть тихим звичним життям зараз. Лише комендантська година і металошукачі,
– розповів він.
Водночас Тамірлан підтвердив, що в Алмати справді були бої, і люди досі не можуть звідти вилетіти.
Останні важливі новини з Казахстану:
- У країні не можуть визначитись із кількістю загиблих під час сутичок.
- Місцеві назвали основну причину протестів, і вона не політична.
- Війська ОДКБ не поспішатимуть покидати Казахстан "до повної стабілізації".
Відео до теми: у Казахстані затримали вже майже 6 тисяч протестувальників