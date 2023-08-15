Падіння літака Л-39 у Росії: ЗМІ назвали ім'я загиблого командира

У російській Адигеї ввечері 14 серпня розбився ворожий літак Л-39, який здійснював навчально-тренувальний політ. Внаслідок інциденту один російський льотчик поранений, ще один – успішно самоліквідувався.

Про інцидент з літаком росЗМІ повідомили ввечері 14 серпня. Вже наступного дня російські видання назвали імена загиблого та пораненого льотчиків, пише 24 Канал.

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Хто загинув у російському літаку Л-39

Командир навчальної авіаційної бази Майкопа Вадім Гуров загинув через падіння літака Л-39 в Адигеї,

– заявили пропагандисти.

Вони також розповіли, що Гуров загинув на місці. Разом з ним у літаку був старший льотний інструктор головного льотно-випробувального центру Ахтубінська Міхаїл Ліпаткін. Останнього з травмами хребта доправили у лікарню.



Вадім Гуров 14 серпня мав останній політ/ Фото з телеграм-каналів пропагандистів

Що відомо про падіння російського Л-39

Російські пропагандисти ввечері 14 серпня розповіли, що у російському місті Адигея розбився їхній літак Л-39. Авіакатастрофа трапилась нібито під час планового навчально-тренувального польоту.

РосЗМІ писали, що літак розбився у момент заходу на посадку. Зокрема, нібито при посадці літак не потрапив на смугу, зачепив ґрунт. Далі ворожа техніка зіткнулась з вежою радіозв'язку ближньої навігації.

Російське міноборони поспішило запевнити, що нібито літак Л-39 впав у межах аеродрому. За їхніми даними, руйнувань та постраждалих на землі нібито немає. Ба більше, вороги буцімто мають встановити причини аварії.

Л-39 "Альбатрос" є навчально-тренувальним та навчально-бойовим літаком чехословацької авіабудівної фірми Aero Vodochody. Він має радянський двигун, може перевозити екіпаж з 2 осіб, летіти з максимальною швидкістю 750 кілометрів на годину на щонайбільше 1,1 тисячі кілометра. Він є на озброєнні в понад 30 країнах світу.