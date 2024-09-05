Після конфіскації першого: США знайшли ще один літак Мадуро у Домінікані

Днями США арештували літак самопроголошеного президента Венесуели Ніколаса Мадуро вартістю приблизно 13 мільйонів доларів. Наразі у Домінікані перебуває під наглядом ще один літак, пов’язаний із ним.

Про це пише CNN із посиланням на джерело та видання Diario Libre. Йдеться про Dassault Falcon 2000 YV3360, схожий на той, який влада США заарештувала незадовго до цього, 2 вересня.

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Сполучені Штати знайшли другий літак Мадуро

Як пише CNN, вищезгаданий Dassault Falcon 2000 YV3360 також фігурує у списку підсанкційного майна Мадуро, який веде казначейство США. За даними джерела видання, обидва літаки були відправлені до столиці Домініканської республіки на технічне обслуговування впродовж останніх місяців.

Водночас Diario Libre зазначає, що другий літак є поліпшеною версією Falcon 2000. Такий борт розрахований на десятьох пасажирів, його вартість становить від восьми до 11 мільйонів доларів. Єдиний зареєстрований політ, як з’ясувалося, цей літак здійснив на Мальту у вересні 2019 року.

Американський уряд роками намагався перешкодити мільярдним прибуткам режиму в Венесуелі. Раніше США чинили тиск на венесуельський уряд, щоб влада оприлюднила конкретні дані щодо останніх президентських виборів у країні.

До речі, венесуельський уряд підтвердив, що Мадуро використовував літак Dassault Falcon 900EX. Влада Венесуели назвала конфіскацію повітряного судна "нічим іншим, як піратством", незаконною та "повторною кримінальною практикою" з боку Сполучених Штатів.