У Польщі відповіли на прохання Зеленського стосовно передавання МіГів

Міністр національної оборони Польщі відповів на прохання Зеленського передати Україні МіГи. За словами Владислава Косіняк-Камиша, польська сторона готова це зробити, однак за однієї умови.

Польський міністр підкреслив, що це може відбутися після того, як країна сучаснішу заміну своїм літакам.

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Що сказали у Польщі на прохання Зеленського стосовно МіГів

Очільник польського Міноборони висловив розуміння стурбованості українського президента. Однак він підкреслив, що Польща у своїх рішеннях керується насамперед інтересами власної безпеки, зазначивши, що країна вже зробила значні кроки на підтримку України.

Я знаю, що Україна потребує багато зброї, але наші партнери з України також повинні розуміти, що польська держава повинна зберегти свої можливості. І це є пріоритетом для мене як міністра оборони,

– наголосив Косіняк-Камиш.

Стосовно потенційної передачі Україні винищувачів МіГ-29 польський міністр підкреслив, що будь-які рішення з цього питання залежатимуть від зміцнення польських Військово-повітряних сил, зокрема, шляхом придбання нових літаків, у тому числі F-35, замовлених у США.

"Тільки після отримання нових літаків можна буде по-іншому розпоряджатися старими літаками, такими як МіГ-29, які зараз все ще використовують зокрема для виконання місій із захисту польського повітряного простору. Тоді ми будемо ухвалювати рішення", – зауважив він.

До слова, під час пресконференції на форумі "Україна 2024. Незалежність" Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує на постачання польських винищувачів МіГ. Однак, за словами президента, поки що позитивного рішення стосовно цього немає.