Літак порушив держкордон України з боку Румунії: відео

У ніч з 28 на 29 квітня прикордонники зафіксували літак, який порушив українсько-румунський кордон. Далі літак рухався повітряним простором України, згодом – зник на Житомирщині.
Джерело:Державна прикордонна служба України
Літак зафіксували українські прикордонники спільно з румунськими колегами. Фахівці з Держприкордонслужби та Повітряні сили ЗСУ зробили усе необхідне, щоб простежити та перехопити ціль.
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Водночас у районі одного з населених пунктів на Житомирщині літак раптово зник з радарів.
Деталі
- Фахівці оперативно розшукали місце можливої посадки літака. Участь в операції брали співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону, представники Національної поліції та СБУ.
- В одному з ангарів правоохоронці виявили легкомоторний літак. На ньому не було бортового номера.
- Окрім того, вдалося встановити людей, які можуть бути причетними до контрабанди тютюнових виборів через державний кордон.
- Станом на 29 квітня оперативно-розшукові заходи тривають.
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