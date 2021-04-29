Літак порушив держкордон України з боку Румунії: відео

Читать новость на русском

У ніч з 28 на 29 квітня ​​прикордонники зафіксували літак, який порушив українсько-румунський кордон. Далі літак рухався повітряним простором України, згодом – зник на Житомирщині.

Джерело:

Державна прикордонна служба України

Літак зафіксували українські прикордонники спільно з румунськими колегами. Фахівці з Держприкордонслужби та Повітряні сили ЗСУ зробили усе необхідне, щоб простежити та перехопити ціль.

Зауважте Ударні Bayraktar проти ППО Росії: турецькі безпілотники можуть стримати бойовиків на Донбасі

Водночас у районі одного з населених пунктів на Житомирщині літак раптово зник з радарів.

Деталі

  • Фахівці оперативно розшукали місце можливої посадки літака. Участь в операції брали співробітники оперативно-розшукового підрозділу Житомирського прикордонного загону, представники Національної поліції та СБУ.
  • В одному з ангарів правоохоронці виявили легкомоторний літак. На ньому не було бортового номера.
  • Окрім того, вдалося встановити людей, які можуть бути причетними до контрабанди тютюнових виборів через державний кордон.
  • Станом на 29 квітня оперативно-розшукові заходи тривають.

Літак порушив держкордон України з боку Румунії: дивіться відео

 