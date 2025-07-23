Літак потонув: ДБР невідкладно розпочало розслідування аварії Mirage-2000 на Волині
- Винищувач Mirage-2000 зазнав аварії на Волині ввечері 22 липня 2025 року під час виконання бойового завдання, пілот успішно катапультувався, його стан стабільний.
- ДБР розпочало досудове розслідування за статтею про порушення правил польотів, слідчі вилучили докази та допитують свідків, триває службове розслідування у військовій частині.
Ввечері 22 липня на Волині під час виконання завдання впав винищувач Mirage-2000. Правоохоронці одразу після офіційного повідомлення розпочали досудове розслідування.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.
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Що відомо про падіння Mirage-2000 на Волині?
Так, аварія з літаком Mirage-2000 сталася ввечері 22 липня 2025 року на одному з аеродромів Волинської області під час виконання бойового польотного завдання.
Попередньо встановлено, що після зльоту пілот повідомив керівнику польотів про критичну несправність електроніки. Літак упав на безлюдну територію та потонув у затопленій вирві серед болотистої місцевості. Завдяки професійним діям пілота вдалося уникнути жертв і руйнувань на землі,
– вказали правоохоронці.
Пілот вчасно катапультувався, його оперативно виявила пошуково-рятувальна команда. Стан військового стабільний.
Правоохоронці почали розслідування за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило катастрофу.
Слідчі оглянули місце події, вилучили службову документацію та інші речові докази, допитали свідків. Заплановано допити відповідальних осіб, технічні експертизи, а також аналіз і розшифрування даних з бортового самописця.
"Окрему увагу слідство приділяє вивченню технічного стану літака, дотриманню регламентів підготовки до польоту та ефективності контролю з боку відповідальних осіб", – додали у ДБР.
Разом з тим триває службове розслідування у військовій частині з метою встановлення усіх причин та умов, що призвели до катастрофи.