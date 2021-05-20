Пасажири панікували і кричали: Літак потрапив в піщану бурю у Росії – моторошне відео

У Росії в Астрахані у середу, 19 травня, лютувала піщана буря. В її епіцентрі опинився літак, який летів з Петербурга.
Пасажири розповіли, що у небі над Астраханню літак потрапив у піщану хмарку. Крізь ілюмінатори було видно лише суцільну завісу з піску та пилу.
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Згодом літак потрапив у зону турбулентності і декілька разів втрачав висоту. У ці миті люди не могли втриматися і кричали від страху.
Однак політ закінчився щасливо. Літак приземлився в аеропорту за декілька хвилин до розпалу бурі.
Літак потрапив в піщану бурю у Росії: дивіться відео
Деталі про піщану бурю в Астрахані
- Негода розгулялася увечері 19 травня.
- Місцеві метеорологи розповіли, що бачать таке вперше.
- Хвиля вітру з піском фактично накрила місто. Видимість була майже нульовою.
- В одній з місцевих багатоповерхівок обвалився балкон. Людину яка там перебувала, госпіталізували.
- Окрім того, відомо про ще одного постраждалого: на юнака впала балконна конструкція.