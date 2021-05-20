Пасажири панікували і кричали: Літак потрапив в піщану бурю у Росії – моторошне відео

20 травня 2021 , 19:40
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Джерело:

NEXTA Live

У Росії в Астрахані у середу, 19 травня, лютувала піщана буря. В її епіцентрі опинився літак, який летів з Петербурга.

Пасажири розповіли, що у небі над Астраханню літак потрапив у піщану хмарку. Крізь ілюмінатори було видно лише суцільну завісу з піску та пилу.

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Згодом літак потрапив у зону турбулентності і декілька разів втрачав висоту. У ці миті люди не могли втриматися і кричали від страху.

Однак політ закінчився щасливо. Літак приземлився в аеропорту за декілька хвилин до розпалу бурі.

Літак потрапив в піщану бурю у Росії: дивіться відео

Деталі про піщану бурю в Астрахані

  • Негода розгулялася увечері 19 травня.
  • Місцеві метеорологи розповіли, що бачать таке вперше
  • Хвиля вітру з піском фактично накрила місто. Видимість була майже нульовою. 
  • В одній з місцевих багатоповерхівок обвалився балкон. Людину яка там перебувала, госпіталізували.
  • Окрім того, відомо про ще одного постраждалого: на юнака впала балконна конструкція. 
Автор: Мар'яна Бекало