Літак Путіна не може сісти в Москві через атаку
Літак російського диктатора Путіна не може сісти в Москві. Там якраз триває атака.
Про це пишуть росЗМІ вдень 9 жовтня.
Що відомо про атаку на Москву
Заявляється, що чотири спецборти президентського авіазагону "Росія" кружляли в зоні очікування біля столиці. Три із них поверталися з Туркменістану, де завершився візит диктатора.
Повідомляється, що два літаки могли переправити в Санкт-Петербург.
На якому саме борті перебував Путін, невідомо.
Літак Путіна не може сісти в Москві через атаку / росЗМІ
Нагадаємо, що на півдні Москви працювала "певео". У місті оголосили "червоний рівень небезпеки".
Стверджується, що у московському небі – повітряні кулі із підвішеними об'єктами.
Через атаку у московських аеропортах відбувся масштабний збій: понад 200 рейсів затримані, десятки скасовані.
Внуково, Домодєдово і Жуковський майже 7 годин працювали з обмеженнями через загрозу. Лише у Внуково повідомлено про приблизно 190 затриманих і 85 скасованих рейсів.
Деякі пасажири чекають вильоту майже добу і ночували в аеропорту.
Частину літаків перенаправляли на запасні аеродроми в Казані, Санкт-Петербурзі та інших містах.