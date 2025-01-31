Літак Фіцо не зміг приземлитися в Брюсселі: що сталося
- Літак із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо не зміг приземлитися в Брюсселі через тимчасове закриття повітряного простору Бельгії.
- Фіцо планував обговорити питання транзиту газу з представниками Єврокомісії, але зустріч перенесли.
Літак із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо не зміг приземлитися в Брюсселі. Причиною стало тимчасове закриття повітряного простору Бельгії.
У четвер, 30 січня, у країні приблизно на годину обмежили польоти через технічний збій в авіадиспетчерській службі Skeyes. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на STVR.
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Куди прямував Фіцо
Фіцо планував провести в Брюсселі переговори з представниками Єврокомісії щодо рішення України припинити транзит газу до Словаччини.
Окрім того, була запланована зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. За повідомленням видання, цю розмову перенесли на понеділок, 3 лютого.
Нагадаємо, Фіцо назвав президента України Володимира Зеленського "ворогом Словаччини". Він пояснив це тим, що, на його думку, Зеленський завдає шкоди країні.
До слова, Єврокомісія продовжить переговори з Україною щодо постачання природного газу до Європи, залучивши Угорщину та Словаччину.
Транзит російського газу через Україну припинився ще 1 січня 2025 року після закінчення терміну дії транзитного контракту. Словаччина та Угорщина закликали ЄС втрутитися, щоб відновити постачання.