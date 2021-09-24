Літак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів: моторошне відео

У Москві в двигун літака, який йшов на зліт, потрапив орел. Літак став різко тормозити, через що одне колесо луснуло.

Один з пасажирів літака випадково зняв цей момент на відео. Кадри від очевидців потрапило у соцмережі.

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У двигун потрапив орел

На відео видно крило літака, яке знімає пасажир. Раптом зі сторони двигуна вилітає вогняна хмара, а згодом ще одна. Біля крила видно жмут пір'я і тіло птаха у повітрі. Як зазначають у соцмережі, це два орли, які потрапили у літак. Один – у двигун, а інший – у носову частину.

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Згодом на лівій стійці тріснуло колесо через різке гальмування. Зрештою літак вилетів, а пасажири отримали переляк.

За онлайн-табло аеропортів в інтернеті вдалося з'ясувати, що такий рейс компанія Azur air виконує лише в аеропорту "Внуково".

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