Літак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів: моторошне відео

24 вересня 2021 , 17:41
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Джерело:

телеграм-канал Mash

У Москві в двигун літака, який йшов на зліт, потрапив орел. Літак став різко тормозити, через що одне колесо луснуло.

Один з пасажирів літака випадково зняв цей момент на відео. Кадри від очевидців потрапило у соцмережі. 

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У двигун потрапив орел

На відео видно крило літака, яке знімає пасажир. Раптом зі сторони двигуна вилітає вогняна хмара, а згодом ще одна. Біля крила видно жмут пір'я і тіло птаха у повітрі. Як зазначають у соцмережі, це два орли, які потрапили у літак. Один – у двигун, а інший – у носову частину.

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Згодом на лівій стійці тріснуло колесо через різке гальмування. Зрештою літак вилетів, а пасажири отримали переляк.

За онлайн-табло аеропортів в інтернеті вдалося з'ясувати, що такий рейс компанія Azur air виконує лише в аеропорту "Внуково". 

Затримки чи аварії в авіації через птахів: останні випадки

  • 16 вересня Фірмовий літак футбольного клубу Зеніт, який виконував громадянський рейс з Анталії  в Санкт-Петербург, здійснив аварійну посадку. У двигун потрапила зграя птахів і він увійшов у нештатний режим.
  • 22 липня на понад 17 годин затримали рейс з Батумі до Харкова. У літак потрапив птах, тому інженери вирішили провести додаткові перевірки, аби забезпечити його справність. 
  • Подібна історія сталася 8 липня: українські громадяни протягом понад 10 годин не могли вилетіти з Туреччини. Рейс QU8312 Анталія – Одеса затримали через потрапляння у нього птаха.
Автор: Вероніка Климська