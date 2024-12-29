Спалах крила та серія вибухів: очевидці розповіли про останні хвилини літака у Південній Кореї

29 грудня у Південній Кореї під час посадки розбився пасажирський літак, на борту якого перебувала 181 людина. Вижити пощастило лише двом.

Свідки смертельної авіакатастрофи в південно-західному окрузі Південної Кореї Муан розповіли, що перед інцидентом бачили полум’я у двигуні реактивного літака та чули численні вибухи, передає 24 Канал із посиланням на Yonhap News.

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Що кажуть очевидці про авіатрощу в Муані

Близько 09:07 літак авіакомпанії Jeju Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час посадки та зіткнувся з огорожею в міжнародному аеропорту Муан. Це сталося приблизно за 288 кілометрів на південний захід від Сеула.

На відео, які показали місцеві телеканали, видно, як літак намагається приземлитися без розгорнутих шасі.

41-річний Ю Чже Йон, який зупинявся в орендованому будинку поблизу аеропорту, сказав, що бачив іскру на правому крилі літака перед катастрофою.

"Я казав своїй родині, що з літаком проблема, коли почув гучний вибух", – розповів Ю.

Інший свідок Чо поділився, що він гуляв за 4,5 кілометра від аеропорту, коли сталася аварія.

Я побачив, як літак знижується, і подумав, що він збирається приземлитися, коли помітив спалах світла. Потім пролунав гучний удар, за яким у повітрі з’явився дим, а потім я почув серію вибухів,

– розповів очевидець.

Інший свідок, 70-річний Кім Йон Чхоль, сказав, що літак не зміг приземлитися з першої спроби, а перед катастрофою повернувся для ще однієї спроби.

Кім згадав, що приблизно за п'ять хвилин до аварії двічі чув звук "металевого шкрябання".

Наразі вважається, що причиною аварії могла бути несправність шасі, пошкодженого через зіткнення з птахами.