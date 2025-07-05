На Майорці зайнявся літак Ryanair: є багато постраждалих

На злітно-посадковій смузі аеропорту Майорки загорівся літак Ryanair. Внаслідок інциденту постраждали 18 осіб.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

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Що відомо про пожежу в літаку Ryanair

Пожежа спалахнула близько 00:30 у суботу, 5 липня, на борту літака авіакомпанії Ryanair, який перебував на злітно-посадковій смузі аеропорту Сон Сан-Хуан на Майорці.

Після отримання сигналу тривоги на місце події виїхали чотири карети швидкої допомоги.

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Загалом внаслідок інциденту постраждали 18 осіб, більшість із них відбулась легкими травмами. Однак шестеро людей були госпіталізовані до лікарень Пальми.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 29 червня, під час рейсу LO634 із Софії до Варшави, літак авіакомпанії LOT здійснив аварійну посадку через проблеми з гальмами. На щастя, все закінчилося добре і він успішно приземлився в аеропорту імені Шопена після 20:00.